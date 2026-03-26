addio a beppe savoldi leggenda del calcio italiano

È deceduto all’età di 79 anni Beppe Savoldi, noto ex attaccante che ha giocato per le squadre di Napoli e Bologna. La sua morte è stata annunciata nelle ultime ore, suscitando dolore tra gli appassionati di calcio. Savoldi, figura nota nel panorama sportivo italiano, lascia un’eredità di carriera sportiva lunga e significativa.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Scomparso a 79 anni lo storico bomber di Napoli e Bologna. Il mondo del calcio piange la scomparsa di Beppe Savoldi, indimenticato attaccante di Napoli e Bologna, morto all’età di 79 anni. La notizia è stata resa pubblica dal figlio Gianluca attraverso un messaggio toccante condiviso sui social. “ Se ne è andato in un’altra dimensione il nostro grande Beppe ”, ha scritto, sottolineando come il padre sia stato accompagnato fino all’ultimo momento dall’affetto dei suoi cari e dai luoghi che amava. La famiglia ha poi evidenziato con orgoglio i valori e l’amore che hanno caratterizzato tutta la sua vita, ringraziando anche il personale sanitario che lo ha assistito con dedizione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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Calcio in lutto, è morto a 79 anni il bomber Beppe Savoldi

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