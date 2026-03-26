Addio a Beppe Savoldi aveva 79 anni Era malato da tempo

Beppe Savoldi, ex calciatore e figura nota nel mondo dello sport, è scomparso all’età di 79 anni. Era affetto da una malattia da tempo. La sua morte ha suscitato cordoglio tra tifosi e appassionati di calcio, che ricordano la sua carriera e le sue prestazioni sportive. La notizia è stata diffusa dalle fonti ufficiali e ha causato commozione tra chi lo aveva seguito.

Bergamo e il mondo del calcio piangono un suo campione amatissimo: all’età di 79 anni è morto Giuseppe “Beppe Savoldi”. Originario di Gorlago, è considerato tra i centravanti italiani più prolifici della sua generazione: in Serie A ha collezionato 405 presenze segnando 168 reti (al 15° posto all time). Lo ha annunciato il figlio Gianluca, ora allenatore e in precedenza anche giocatore, tramite un annuncio social: Savoldi lottava da tempo con un brutto male. Costruì la sua fama tra Atalanta, Bologna e Napoli, diventando un’icona calcistica degli anni ’70. Con il Bologna conquistò due Coppe Italia (1969–70 e 1973–74) e una Coppa Anglo-Italiana, imponendosi come uno dei bomber più forti del Paese: nel 1972–73 fu anche capocannoniere della Serie A, oltre che idolo assoluto del Dall’Ara. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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