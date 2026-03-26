ACS | regolarità degli atti e della procedura di liquidazione

Un'analisi sulla regolarità degli atti e delle procedure di liquidazione relative all'ACS è stata pubblicata, con l'obiettivo di chiarire alcuni aspetti riguardanti i provvedimenti adottati dal Comune nei confronti dell'azienda. Il testo si propone di offrire una panoramica sui passaggi amministrativi e sulle procedure seguite, senza entrare nel merito delle motivazioni o delle responsabilità.

Tempo di lettura: 2 minuti In relazione ai provvedimenti adottati dal Comune nei confronti dell’ACS, si ritiene opportuno fornire alcuni elementi di chiarezza. La messa in liquidazione della società è stata deliberata in data 8 ottobre 2025 su proposta del dirigente competente, dott. Michele Arvonio, con i pareri favorevoli del dirigente contabile e del Segretario generale sotto il profilo della legittimità. Il provvedimento è stato esaminato favorevolmente dai subcommissari e sottoscritto dal Commissario Straordinario. La decisione si è resa necessaria a seguito della mancata approvazione, da parte del Comune, dei bilanci relativi agli anni 2023 e 2024. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “ACS: regolarità degli atti e della procedura di liquidazione” Articoli correlati Avellino, denuncia sulla liquidazione ACS: "Atti nulli, il liquidatore si controlla da solo"Un esposto è stato depositato presso la Procura della Repubblica di Avellino in merito alla gestione della liquidazione di ACS, la società comunale... Melavì: tutte le difficoltà della procedura di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonioCome ormai noto, la cooperativa Melavì nel mese di aprile 2025 ha avviato una procedura di Concordato Semplificato per la liquidazione del patrimonio...