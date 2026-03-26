Un ragazzo di 13 anni si è presentato a scuola armato di una lama seghettata e di una pistola scacciacani nello zaino. Indossava pantaloni mimetici e una maglietta rossa con la scritta «Vendetta», mentre il telefonino era appeso al collo, probabilmente per riprendere l’evento. L’adolescente è stato successivamente trasferito in una comunità.

Si è presentato a scuola con una lama seghettata, una pistola scacciacani nello zaino, in pantaloni mimetici, con indosso una maglietta con la scritta rossa «Vendetta» e il telefonino appeso al collo per riprendere la scena, come accade spesso nelle High School americane. Non in Italia. E poco prima del suono della campanella ha accoltellato, in corridoio, davanti ad una classe, l'insegnante di francese. Due colpi, alla gola e all'addome, che solo per miracolo non l'hanno uccisa. Lui ha 13 anni ed è un studente italiano di terza media dell'istituto Leonardo Da Vinci di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. Un adolescente tranquillo, fino a ieri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Accoltella l'insegnante a scuola. In comunità lo studente di 13 anni

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