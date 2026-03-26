Accadde oggi | 26 marzo anche le donne arrivano ad Aushwitz

Il 26 marzo 1942, nel campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau, fu istituita una sezione femminile chiamata BI. In quella data, un gruppo di donne fu trasferito in questo settore, che era stato aperto nel medesimo momento. Prima di quell’apertura, il campo era riservato principalmente agli uomini, ma in seguito furono ammesse anche le donne.

Il 26 marzo 1942, presso il campo di concentramento di Auschwitz, fu aperta anche una sezione femminile, poi collocata in un settore di Auschwitz-Birkenau denominato BI. In tutto furono immatricolate circa 405mila persone, di cui 32mila donne, ma dato che molte migliaia di deportati non furono registrati, è difficilissimo stabilirne il numero complessivo reale. Le internate, in genere, erano obbligate a lavorare nelle industrie che, in quantità crescente, vennero aperte nei pressi del campo di sterminio.Furono recluse anche donne Rom, di nazionalità polacca o slave, donne attive nella Resistenza al nazifascismo in ogni paese e donne con disagi fisici o psichici prelevate dagli istituti in cui erano ricoverate. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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