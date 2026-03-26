Abuso d’ufficio | Da Conte propaganda becera Il testo che cita la sinistra non è quello approvato Parla Alessandro Ciriani

Alessandro Ciriani ha commentato le recenti interpretazioni della sinistra italiana in merito all’approvazione da parte del Parlamento europeo di una direttiva sull’anticorruzione, con particolare attenzione al reato di abuso d’ufficio. Ciriani ha accusato la sinistra di diffondere propaganda e ha precisato che il testo citato non corrisponde a quello approvato. Le dichiarazioni si concentrano sulla differenza tra le versioni del documento e sui toni utilizzati nelle comunicazioni politiche.

Curiose interpretazioni arrivano dalla sinistra italiana sull’approvazione da parte del Parlamento europeo della direttiva dell’anticorruzione e nel particolare sul tema del reato di abuso d’ufficio. Nella formulazione che ha trovato il favore dell’Eurocamera si legge testualmente “Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, se intenzionali, costituiscano reato almeno determinate violazioni gravi della legge derivanti dall’esecuzione o dall’omissione di un atto da parte di un funzionario pubblico nell’esercizio delle sue funzioni. Gli Stati membri possono limitare l’applicazione del presente articolo a determinate categorie di funzionari pubblici”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Abuso d’ufficio: “Da Conte propaganda becera. Il testo che cita la sinistra non è quello approvato”. Parla Alessandro Ciriani Articoli correlati Referendum, è scontro per un libro di testo ritenuto propaganda per il ‘no’. Vaccari (PD): “Così si spingono gli insegnanti ad autocensurarsi. Quel testo non era propaganda”Con le giornate del 22 e 23 marzo segnate sul calendario, il referendum sulla giustizia entra in una fase più esposta. Lotta alla corruzione, oggi a Bruxelles il via libera alla direttiva che ripristina l’abuso d’ufficio cancellato da NordioHa perso il referendum sulla riforma della giustizia che portava il suo nome, ha perso la sua capo di gabinetto Giusi Bartolozzi, costretta a...