Intervento deciso del Comune nei confronti di un’attività di ristorazione situata nel cuore del borgo di Casertavecchia. Con un’ordinanza è stato disposto l’abbattimento delle opere realizzate senza autorizzazione e il ritorno allo stato originario dei luoghi. Il provvedimento riguarda la società Ms Ristorazione srls, titolare del ristorante e pizzeria “Da Teresa”. La decisione arriva dopo lo stop ai lavori imposto dalla polizia municipale nell’ottobre del 2024, quando era stata emessa una diffida cautelativa. Tra le opere finite sotto accusa c’è anche la realizzazione di un piccolo locale in muratura, costruito sul lato sinistro dell’ingresso di via del Castello, all’interno dello spazio destinato all’attività di ristorazione. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Abusi edilizi nel ristorante "Da Teresa" a Casertavecchia: vanno demoliti

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