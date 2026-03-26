Per la quarta volta consecutiva, la commissione Trasparenza del Comune di Latina non ha potuto riunirsi a causa dell’assenza del numero legale. Durante la seduta, i consiglieri di maggioranza hanno lasciato l’aula prima che si potesse iniziare la discussione sull’Azienda dei beni comuni. Questa situazione ha impedito di proseguire con i lavori previsti dall’ordine del giorno.

Si sarebbero dovuti esaminare i servizi extra canone. Per la quarta volta consecutiva la seduta sull'Azienda dei beni comuni non si è potuta svolgere per la mancanza del numero legale Per la quarta volta consecutiva, una seduta della commissione Trasparenza del Comune di Latina sull'Azienda dei beni comuni non si è potuta svolgere per la mancanza del numero legale da parte della maggioranza, i cui consiglieri hanno abbandonato l’aula, proprio nel momento in cui stava per intervenire il direttore generale dell’azienda, Antonello Malucelli. La seduta era stata convocata in seguito alle segnalazioni della sigla sindacale Ugl-Psa in... 🔗 Leggi su Latinatoday.it

© Latinatoday.it - Abc, di nuovo a vuoto una commissione Trasparenza: la maggioranza abbandona l'aula

Articoli correlati

Scontro in commissione consiliare, l'opposizione abbandona l'aula: "Ci sentiamo presi in giro"Giovedì pomeriggio si apre all'insegna di una aspra bagarre in commissione consiliare e, dopo pochi minuti, la minoranza si alza lasciando l'aula.

Abc, nuovo scontro in maggioranza. Noi Moderati: “Manca l’intervento deciso della sindaca”“Ennesimo stallo del servizio”; “esautorazione della politica dai processi decisionali e di indirizzo”; e, soprattutto, “dalla sindaca Celentano sta...

Tutto quello che riguarda Abc di nuovo a vuoto una commissione...

Temi più discussi: ABC, approvato il bilancio 2024: utile, crescita degli incassi e piano di rafforzamento dell’azienda; Avviso di apertura permanente della finestra straordinaria per nuovi inserimenti in coda alle graduatorie triennali vigenti (profilo a-b-c-) – servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione (asacom) – Città di Palermo; Mobilità e Sicurezza, con Abc la strada diventa scuola; ABC, ISOLE ECOLOGICHE ITINERANTI: QUASI 50 TONNELLATE DI RIFIUTI RACCOLTI NEL 2025.

Abc, di nuovo a vuoto una commissione Trasparenza: la maggioranza abbandona l'aulaSi sarebbero dovuti esaminare i servizi extra canone. Per la quarta volta consecutiva la seduta sull'Azienda dei beni comuni non si è potuta svolgere per la mancanza del numero legale ... latinatoday.it

La squadra di The Good Doctor sviluppa un nuovo medical drama per ABCL'ideatore di The Good Doctor e il suo team stanno lavorando a una nuova serie basata sul medical drama brasiliano Sob Pressão (Under Pressure): ecco i primi dettagli. La squadra creativa dietro al ... comingsoon.it

ABC d'arte: Cornice, ascolta il dizionario in podcast per orientarsi nel mondo dell'arte. Lo trovi su #RaiEasyWeb per #nonvedenti e #ipovedenti x.com

Nuovi calendari della raccolta differenziata dal 1° aprile 2026 ABC Latina informa la cittadinanza che entrerà presto in vigore il nuovo calendario della raccolta porta a porta. Fino al 31 marzo resta valido il calendario attuale Nessuna variazione nella fre - facebook.com facebook