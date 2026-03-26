Abbandono scolastico nel mondo | 273 milioni di bambini e ragazzi fuori dall’istruzione Il report Unesco

Secondo un rapporto dell'UNESCO pubblicato nel 2026, 273 milioni di bambini e ragazzi nel mondo non frequentano più la scuola. I dati evidenziano come conflitti e povertà abbiano impedito ai progressi nel settore dell'istruzione di continuare su scala globale. La cifra rappresenta una parte significativa di giovani privi di accesso all’educazione in diverse regioni del pianeta.

Report UNESCO 2026: 273 milioni di giovani sono senza scuola. I conflitti e la povertà fermano i progressi globali dell'istruzione L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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