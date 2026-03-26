Giovedì 26 marzo alle ore 17:00 si svolge presso Villa Campolieto a Ercolano un convegno dedicato alle truffe telematiche. L’evento si concentra sulle diverse tipologie di frodi online e sulle strategie di difesa adottate per contrastarle. La riunione coinvolge esperti del settore e rappresentanti di enti pubblici e privati che approfondiranno le tematiche legate alla sicurezza digitale.

Giovedì 26 marzo, alle ore 17:00 in Villa Campolieto a Ercolano, si terrà il convegno “Truffe telematiche, tipologie e strategie di difesa”. Il convegno è organizzato da Lions International distretto 108 Ya (Governatore dott. Pino Naim). A proporre l’evento i due club operanti sul territorio vesuviano “Portici Miglio d’Oro” e “San Giorgio a Cremano Host”. Introdurrà il professor Gennaro Biondi, ordinario di geografia economica e politica presso l’Università partenopea Federico II. Ricco il bouquets di relatori: il vice questore della Polizia di Stato Nazaro Maisto, il regional manager della Banca Fideuram dottor Fortunato Fazio, l’avvocato Elio Enrichi Ello quale esperto in data protection e il procuratore della Repubblica di Torre Annunziata dottor Nunzio Fragliaasso. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - A Villa Campolieto, il convegno “Truffe telematiche, tipologie e strategie di difesa”

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