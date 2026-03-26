A Roma si svolgerà la finale nazionale del Green Game 2026 a cui parteciperanno studenti dell’istituto “Don Calogero di Vincenti” provenienti da Bisacquino e Corleone. La competizione coinvolge studenti di diverse scuole italiane e si concentrerà su temi legati all’ambiente e alla sostenibilità. La partecipazione degli studenti di queste località del Sud Italia è stata confermata per l’evento che si terrà nella capitale.

L’istituto “Don Calogero di Vincenti” in campo per il titolo nazionale. Attesi 3000 giovani da tutta Italia Ci saranno anche le studentesse e gli studenti l’istituto “Don Calogero di Vincenti” di Bisacquino e Corleone tra i protagonisti della finale nazionale del Green Game 2026. L’appuntamento con l’evento finale si avvicina, confermandosi come uno dei momenti più attesi del progetto promosso dai Consorzi nazionali Biorepack, Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea, dedicato all’educazione ambientale e alla corretta raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio, alluminio bioplastica, carta e cartone, plastica e vetro. La finale è... 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - A Roma la finale del Green Game con studenti di Bisacquino e Corleone

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