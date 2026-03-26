A Pasqua sboccia la primavera nel Parmense

Durante il periodo pasquale, le province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia si mostrano caratterizzate da un notevole risveglio naturale e culturale. Il territorio di Visit Emilia promuove eventi e iniziative legate alla stagione, evidenziando un’offerta che combina natura, cultura e enogastronomia. La regione si prepara ad accogliere visitatori con un ricco calendario di attività, focalizzate sulla primavera e sulle tradizioni locali.

La primavera trasforma l'Emilia in un palcoscenico straordinario. Tra le province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia, il territorio di Visit Emilia — la Terra dello Slow Mix tra natura, cultura e enogastronomia: Visit Emilia Vivi la Primavera in Emilia — si anima di esperienze speciali pensate per chi vuole vivere le festività pasquali, tra castelli leggendari, cibo d’autore ed esplorazioni naturalistiche. Ecco una selezione di proposte per grandi e piccoli, da vivere tra Pasqua e Pasquetta 2026 I bellissimi Castelli dell’Emilia, a Pasqua diventano teatro di avventure indimenticabili. Al Castello di Contignaco, nei dintorni di Salsomaggiore Terme (PR), nei weekend dal 28 marzo al 6 aprile si moltiplicano le proposte. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - A Pasqua sboccia la primavera nel Parmense Articoli correlati Sboccia la primavera tra y?kai giapponesi e caccia al tesoro arborea: il programma di "Primavera in piazza"Per gli appassionati di natura e scienza, il Centro Studi Naturalistici Valconca propone laboratori di microscopia con Cristian Gori (dalle 10 alle... Leggi anche: Meteo weekend, non sboccia la primavera Aggiornamenti e contenuti dedicati a Pasqua sboccia Temi più discussi: Pasqua tra i fiori: gli eventi più belli della primavera; Oltre 50.000 tulipani nel cuore di Riccione: a Villa Lodi Fé sboccia un arcobaleno di colori e profumi; Pasqua e Pasquetta 2026 a Torino: eventi, musei gratis, gite e parchi; La primavera sboccia a Massalengo con il parco del tulipani VIDEO. Pasqua, la ciliegina sulla tavolaSi chiama Hoptimist il coniglietto benaugurante – con molla centrale per farlo idealmente saltellare – proposto dall’omonima azienda danese come segnaposto, ... ilgazzettino.it Tra Deruta e Perugia c’è la Pasqua d’artista, storie di ceramica e cioccolatoUna rassegna ricca di appuntamenti, dal 4 al 6 aprile, in entrambe le città: il 4 inaugurazione in piazza dei Consoli dell’uovo in ceramica più grande del mondo con la partecipazione dei figuranti in ... iltamtam.it La primavera è nell’aria… e sboccia in ogni dettaglio Un bouquet di tulipani freschi, colori vivaci e profumo di rinascita: il regalo perfetto per celebrare la bellezza della stagione e la magia della Pasqua Sorprendi chi ami con un gesto semplice ma - facebook.com facebook Idee per #Pasqua In Emilia la primavera sboccia tra borghi, natura e sapori da scoprire Lasciati ispirare con tante proposte per grandi e piccini #inEmiliaRomagna visiter.it/fvus x.com