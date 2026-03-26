A Napoli la presentazione di Lunario per Sonnambuli di Zaelia Bishop
Il 28 marzo alle 18.30, presso il locale DISPACCIO a Napoli, si terrà la prima presentazione del libro “Lunario per Sonnambuli” di Zaelia Bishop, pubblicato da Edizioni Esperidi. L’evento prevede l’incontro con l’autrice e la presentazione dell’opera, che sarà aperta al pubblico.
Il 28 marzo alle ore 18.30 DISPACCIO ospiterà la prima presentazione a Napoli del “Lunario per Sonnambuli” di Zaelia Bishop, edito da Edizioni Esperidi. La presentazione includerà anche la serie “Pyramidion” in una tiratura di 50 copie serigrafate. Il Lunario per sonnambuli è un componimento che. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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