A Firenze l' assemblea dell' Unione artigiani italiani

A Firenze si è svolta l’assemblea dell’Unione Artigiani Italiani e delle Piccole e Medie Imprese. L’evento si è tenuto il 26 marzo 2026 e ha visto la partecipazione di rappresentanti delle imprese artigiane e delle PMI provenienti da diverse regioni. Durante l’incontro sono stati discussi vari temi relativi alle attività associative e alle sfide del settore.

Firenze, 26 marzo 2026 - L’ Unione Artigiani Italiani e delle Piccole e Medie Imprese (UAI) sceglie Firenze come sede ufficiale della 36ª Assemblea Nazionale, intitolata “L’Unione che trasforma la competenza in progresso, per un’economia che non dimentica il valore dell’uomo”, in programma venerdì 24 aprile presso l’FH55 Grand Hotel Mediterraneo. Un appuntamento di rilievo nazionale dedicato al presente e al futuro del sistema delle piccole e medie imprese italiane, nel quale saranno approfonditi alcuni dei temi più strategici per il mondo produttivo: innovazione tecnologica, trasformazione digitale, accesso al credito, formazione, ricambio generazionale, internazionalizzazione, sviluppo territoriale, sostenibilità e dialogo tra imprese e istituzioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A Firenze l'assemblea dell'Unione artigiani italiani Articoli correlati Artigiani dell’Unione in assemblea. Premi a chi resiste e fa innovazionePrende il via alle 10 di stamattina, nella sala meeting della sede di via Lago Maggiore 2, l’assemblea generale dei soci dell’Unione Artigiani e... L’Italia delle botteghe vuote: mancano all’appello 750 mila artigiani. L’allarme dell’Unione Artigianato Artistico e TradizionaleSanità digitale e innovazione: EIT Health lancia due nuove call europee, fino a 850 mila euro per progetto per rafforzare ricerca Napoli Capitale... Aggiornamenti e notizie su A Firenze l'assemblea dell'Unione... Temi più discussi: Luisa Via Roma, la Filcams Cgil: Si va verso lo sciopero. L’assemblea a Firenze; Assemblea elettiva della Cia Toscana. Lunedì 30 marzo 2026 a Firenze; Oggi assemblea dei lavoratori di LuisaViaRoma a Firenze; La Cgil contro il direttore dell’ufficio scolastico: Nega l’assemblea perché c’è il referendum. A Firenze l'assemblea dell'Unione artigiani italianiFirenze, 26 marzo 2026 - L’ Unione Artigiani Italiani e delle Piccole e Medie Imprese (UAI) sceglie Firenze come sede ufficiale della 36ª Assemblea Nazionale, intitolata L’Unione che trasforma la com ... lanazione.it Cure palliative, al Meyer Campus l’assemblea generale del progetto PalliakidIl 9 e 10 marzo si è tenuta a Firenze l’assemblea generale del Progetto Palliakid: il Meyer Health Campus ha ospitato i lavori dei delegati di diciannove istituzioni provenienti dai dieci Paesi partec ... 055firenze.it A Firenze, alla cerimonia di posa della prima pietra del nuovo Centro di Riabilitazione Oncologica promosso da ATT. Un progetto importante che rafforza la rete di cura e assistenza, mettendo al centro la qualità della vita delle persone e il valore della sanità te - facebook.com facebook Alta Velocità, sospesa la circolazione tra Roma e Firenze. Collegamenti ridotti e viaggi più lunghi x.com