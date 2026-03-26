A Castel Capuano si è svolta la presentazione del libro “Il delitto d’onore” dello scrittore Ferdinando Terlizzi. La cerimonia si è svolta in un edificio storico che rappresenta un punto di riferimento della giustizia napoletana, noto per il suo ruolo nel sistema giudiziario della città. L’evento ha visto la partecipazione di pubblico e professionisti del settore legale.

Un luogo simbolo della giustizia napoletana, carico di storia e significato, ha fatto da cornice alla presentazione del libro “Il delitto d’onore” del giornalista e scrittore casertano Ferdinando Terlizzi. L’evento, svoltosi lo scorso 20 marzo nella Biblioteca Alfredo De Marsico di Castel Capuano, ha assunto un valore ancora più profondo proprio per il contesto in cui si è tenuto, punto di riferimento per generazioni di giuristi. L’iniziativa, promossa dall’Ente Biblioteca con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, ha riunito avvocati, magistrati, giornalisti e studiosi per un confronto sul rapporto tra diritto e trasformazioni sociali. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - A Castel Capuano la memoria del diritto incontra l’attualità: presentato “Il delitto d’onore” di Ferdinando Terlizzi

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