A Caorle si svolge una doppia amichevole tra Italia e Germania riservata alla nazionale under 16 di calcio. La partita si gioca allo stadio Chiggiato, mentre i calciatori maggiori sono impegnati nelle qualificazioni per il mondiale. La gara tra le due nazionali giovanili vede in campo i giovani talenti di entrambe le rappresentative.

La nazionale under 16 affronterà i pari età il 27 e il 30 marzo in un doppio test match allo stadio Chiggiato, ingresso libero Mentre i grandi si giocano l'accesso al mondiale, i giovani azzurri della nazionale under 16 di calcio saranno di scena a Caorle, allo stadio Chiggiato. Dopo aver affrontato il Belgio a febbraio – un pareggio per 1-1 e un netto successo per 6-0 –, la squadra guidata dal ct Manuel Pasqual tornerà in campo per un prestigioso doppio confronto amichevole contro i pari età della Germania, in programma venerdì 27 marzo (ore 18, diretta su Vivo Azzurro TV) e lunedì 30 marzo (ore 11) proprio nello stadio della cittadina balneare. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

© Veneziatoday.it - A Caorle c'è Italia-Germania, doppia amichevole per gli azzurrini

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