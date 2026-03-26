A Bergamo sale l’attesa per l’Italia i nordirlandesi | Per noi è una grande finale possiamo vincere

A Bergamo si registra un afflusso consistente di tifosi dall’Irlanda del Nord, che descrivono l’incontro come una finale importante. Molti di loro dichiarano di essere qui con l’obiettivo di vincere, considerando l’occasione come una sfida decisiva in un grande torneo. La presenza di queste persone ha portato un clima di attesa crescente per l’evento sportivo in programma.

Bergamo. “For us it’s a big final, we came here to win”. È questa la sensazione diffusa tra i tifosi dell’ Irlanda del Nord arrivati in massa in città: “Per noi è come se fosse la finale di un grande torneo: siamo venuti qui per vincere”. Non potrebbe essere altrimenti: nel ricordo dello storico spareggio di Belfast del 1958 proprio contro gli Azzurri, forse la pagina più gloriosa del calcio nordirlandese, i britannici sono fiduciosi di poter sorprendere gli uomini di Gennaro Gattuso e staccare il pass per la finale play-off. I 1.300 biglietti messi a disposizione nel settore ospiti sono stati polverizzati in poche decine di minuti, ma nella Città dei Mille sono arrivati almeno altri 1. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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