Quattro decenni fa, una donna ha iniziato a dedicare il suo tempo al volontariato presso la polizia di Los Angeles. A 90 anni, continua a svolgere questa attività, che rimane poco nota al pubblico. La sua presenza è apprezzata dagli agenti, che la considerano una figura affettuosa e costante nel loro lavoro quotidiano.

La madre di Bruce Willis ha 90 anni e da oltre due decenni svolge un’attività che in pochi conoscono: fa volontariato presso la polizia di Los Angeles. Marlene Willis è infatti una presenza fissa nella stazione del dipartimento di polizia di West Los Angeles da ben 22 anni. Marlene Willis, madre di Bruce, nel dipartimento di polizia di Los Angeles (NBC4) Come riporta NBC Los Angeles, all’interno del dipartimento Marlene è conosciuta semplicemente come “ Mrs. Willis ” ed è considerata una figura di riferimento. Nonostante l’età, continua a presentarsi tre giorni a settimana per aiutare nelle attività quotidiane, occupandosi soprattutto della revisione dei rapporti, tra appunti e correzioni. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - A 90 anni fa volontariato in polizia: la mamma di Bruce Willis è la “nonna” adorata dagli agenti

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