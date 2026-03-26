26 03 – Santanchè si è dimessa | Obbedisco – Professoressa accoltellata a scuola da un 13enne – Missione mondiale per l’Italia di Gattuso

Il 26 marzo la ministra ha annunciato le dimissioni, scrivendo una lettera alla premier in cui ha dichiarato di fare un passo indietro. Nelle stesse ore, si sono verificati altri eventi: una professoressa è stata accoltellata da un alunno di 13 anni in una scuola, e il governo ha comunicato l’avvio di una missione internazionale.

Home > Podcast > 2603 – Santanchè si è dimessa: “Obbedisco” – Professoressa accoltellata a scuola da un 13enne – Missione mondiale per l’Italia di Gattuso La ministra Santanchè si è dimessa. Lettera a Meloni: “Faccio un passo indietro come hai ufficialmente auspicato”. L’esponente di FdI alla premier: “La mia vicenda diversa da quella di Delmastro, ma obbedisco”. Professoressa accoltellata a scuola da un 13enne: è grave. Lo studente ha filmato l’aggressione per fare una diretta su Telegram. Missione mondiale per l’Italia di Gattuso. Il ct: “È la partita più importante della mia vita”. In caso di successo la Nazionale tornerebbe a giocarsi la Coppa dopo 12 anni dall’ultima volta. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - 26/03 – Santanchè si è dimessa: “Obbedisco” – Professoressa accoltellata a scuola da un 13enne – Missione mondiale per l’Italia di Gattuso Articoli correlati Leggi anche: Santanché si è dimessa: “Obbedisco, lascio come ha auspicato Meloni” Leggi anche: Santanchè si è dimessa: “Obbedisco, lascio solo perché l’ha chiesto Meloni” Tutto quello che riguarda 26 03 Santanchè si è dimessa Obbedisco... Temi più discussi: Quel maledetto bisogno di una notte di nazionale; Gattuso su Italia-Irlanda del Nord in conferenza stampa: Non abbiamo alibi; Playoff Mondiali 2026, come si prepara l'Italia alla sfida con l'Irlanda del Nord: i possibili convocati di Gattuso; Nazionale, Gattuso ne convoca 28 per il play-off mondiale: Palestra è la novità, torna Chiesa. Lusso, polemiche e ambizione. Ascesa e declino di SantanchèDicono che il nome pitonessa venga da una barzelletta sconcia che Daniela Santanchè amava raccontare, e nella quale l’ormai ex ministra del Turismo si riconosceva al punto da sceglierselo come sopra ... ilsecoloxix.it Gattuso: Italia, è la gara più importante. Lippi, i dubbi, il rigorista e il nostro SinnerLe parole del commissario tecnico alla vigilia della semifinale alla New Balance Arena contro l'Irlanda del Nord ... tuttosport.com Michael O’Neill prima di Italia-Irlanda del Nord ha analizzato la Nazionale di Gattuso E punge così gli azzurri - facebook.com facebook #Italia, la probabile formazione di Gattuso per i playoff contro l'Irlanda del Nord x.com