Il 6 aprile si celebra la Giornata Mondiale dell’Attività Fisica, ricorrenza che invita a riflettere sull’importanza di muoversi regolarmente. La raccomandazione di compiere circa 10 mila passi al giorno viene spesso indicata come obiettivo per mantenere uno stile di vita attivo. Questo consiglio si inserisce in un quadro più ampio di promozione della salute attraverso l’attività fisica quotidiana.

Movimento L’Oms: l’esercizio fisico contribuisce a prevenire malattie cardiovascolari, cancro e diabete. Terapia forestale per la mente Movimento L’Oms: l’esercizio fisico contribuisce a prevenire malattie cardiovascolari, cancro e diabete. Terapia forestale per la mente Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4 €. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4 €, dona oggi. In cambio, ti daremo un abbonamento che vale 10 giorni. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - «10 mila passi al giorno», la prescrizione medica per sostenere la salute

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