? LIVE! Italia-Irlanda del Nord 0-0 tutti gli aggiornamenti in diretta

Alle 20:45 si sta giocando la partita tra Italia e Irlanda del Nord, con il risultato ancora fermo sullo 0-0. La formazione italiana schiera un 3-5-2 con Donnarumma in porta e una difesa composta da Mancini, Bastoni e Calafiori. A centrocampo ci sono Politano, Barella, Locatelli, Tonali e Dimarco, mentre in attacco sono in campo Kean e Retegui.