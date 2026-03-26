? LIVE! Italia-Irlanda del Nord 0-0 tutti gli aggiornamenti in diretta

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Alle 20:45 si sta giocando la partita tra Italia e Irlanda del Nord, con il risultato ancora fermo sullo 0-0. La formazione italiana schiera un 3-5-2 con Donnarumma in porta e una difesa composta da Mancini, Bastoni e Calafiori. A centrocampo ci sono Politano, Barella, Locatelli, Tonali e Dimarco, mentre in attacco sono in campo Kean e Retegui.
Atalanta-Irlanda del Nord 0-0. Italia (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui. A disp. Carnesecchi, Meret, Buongiorno, Gatti, Scalvini, Palestra, Spinazzola, Cristante, Frattesi, Pisilli, Raspadori, Esposito. Ct: Gattuso. Irlanda del Nord (3-5-2): P.Charles; Hume, McNair, McConville; Devlin, Devenny, S. Charles, Galbraith, Spencer; Price, Donley. A disp. Hazard, Peacock-Farrell, Toal, Atcheson, Brown, Saville, Lyons, Marshall, Kelly, Smyth, Reid, Magennis. Ct: O’Neill. Arbitro: Danny Makkelie (Paesi Bassi). Ammoniti: -. Espulsi: -. Note: -. Il prepartita. 20,40 – Allo stadio di Bergamo risuonano gli inni nazionali. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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