L’ex portiere e campione del Mondo Dino Zoff è stato intervistato da 'Soccermagazine', dove ha commentato la corsa allo scudetto, affermando che l’Inter ha buone possibilità di resistere fino alla fine della stagione. Ha inoltre discusso della Nazionale e ha precisato di non aver dovuto chiarire nulla con Silvio Berlusconi. La conversazione si è concentrata su temi sportivi e di attualità legati al calcio italiano.

Dino Zoff, ex portiere di Napoli e Juventus tra le altre, ha rilasciato un'intervista esclusiva a 'Soccermagazine' in cui ha commentato i principali temi calcistici del momento. Tra lotta Scudetto e Nazionale, anche un pensiero su Silvio Berlusconi, ex Presidente del Milan. Ecco, di seguito, le dichiarazioni del campione del Mondo azzurro. In Serie A la lotta al campionato sembra essersi riaperta dopo gli ultimi risultati deludenti dell’Inter, che ad 8 giornate dal termine ha solo 6 punti di vantaggio sul secondo posto. Secondo Lei saranno comunque i nerazzurri a vincere o Milan e Napoli hanno ancora qualche speranza? "Beh, che abbiano qualche speranza è certo, però anche se sono solo 6 punti, credo che sulla carta l’Inter abbia buone possibilità di resistere fino alla fine, perché il potenziale di rosa è buono. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Zoff: “L’Inter ha buone possibilità di resistere fino alla fine. Berlusconi? Non dovevo chiarire con nessuno”

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