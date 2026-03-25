Durante un episodio di Wheel Talks, i calciatori Zielinski e Frattisi hanno discusso del loro percorso professionale e del senso di vestire la maglia dell’Inter. Hanno parlato delle esperienze fatte e delle soddisfazioni ottenute nel momento in cui hanno indossato questa divisa. Entrambi hanno condiviso pensieri sul ruolo del club nella loro carriera e sul valore di rappresentare l’Inter.

Inter News 24 Zielinski e Frattisi ospiti a Wheel Talks hanno parlato del loro percorso e del significato di giocare nell’Inter. Le parole dei due centrocampisti. Nel corso di Wheel Talks, Davide Frattesi e Piotr Zielinski si sono confrontati in un dialogo diretto, raccontando il loro percorso e il significato di giocare all’ Inter. I due centrocampisti nerazzurri hanno alternato riflessioni personali e scambi reciproci, mettendo in evidenza il forte legame con il club e la fiducia nel futuro. A una riflessione iniziale, è stato Zielinski a rispondere, sottolineando come i momenti migliori della carriera possano ancora arrivare, nonostante le tante esperienze già vissute ad alti livelli. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Zielinski e Frattisi sul significato di giocare all’Inter: «Grande club, ci siamo tolti grandi soddisfazioni»

Articoli correlati

Campionato di specialità Gold di ginnastica ritmica: grandi soddisfazioni ai colori dell’Asd Gym Club 22Per la ginnasta Carola Turli un prestigioso argento al cerchio e una straordinaria vittoria alla palla, esercizio che le è valso il titolo di...

Leggi anche: Tennis - Il club di Bagno a Ripoli si è fermato solo nelle finale di A1. Match Ball, un’annata di grandi soddisfazioni

Tutto quello che riguarda Zielinski e Frattisi sul significato di...

Zielinski, un acuto per Chivu. E per la rivincita sul NapoliSe Akanji, dopo la stagione passata, era un avvicendamento scontato nell’Inter cosiddetta titolare, non si può dire altrettanto di Zielinski. Eppure, il polacco, un passo dopo l’altro, e ovviamente a ... corrieredellosport.it

Schema sul gol di Zielinski? Chivu ammette: Ero contrario, tutto merito di PalomboLo schema sul gol di Zielinski è merito di Palombo, io ero contrario perché se perdevamo palla loro partivano in contropiede, poi quando hai giocatori forti come Calhanoglu e Zielinski.... Curiosa ... tuttomercatoweb.com