Mancano pochi giorni all’uscita del film “The Drama” nelle sale italiane, una commedia romantica diretta da Kristoffer Borgli. Nel frattempo, i protagonisti del film sono impegnati in un tour di première europee, spostandosi tra diverse città. Recentemente, una delle attrici principali è stata vista a Parigi indossando una pelliccia rosa e un abito slip dress.

Manca sempre meno all’uscita nelle sale italiane di The Drama, commedia romantica firmata Kristoffer Borgli, e nel frattempo i due suoi bellissimi protagonisti continuano a spostarsi di città in città per il giro di première europee. Confermando quell’ormai consolidata tradizione secondo la quale ogni sua apparizione sul red carpet diventa un pezzo di storia, Zendaya, spalleggiata dal fedelissimo Law Roach, ha adottato il buon vecchio method dressing come strategia principale per la promozione del film. Dopo aver snocciolato un abito da sposa dopo l’altro, eccola a Parigi avvolta da una nuvola rosa: parliamo di un look all’insegna dell’eleganza raffinata e del glamour d’ispirazione vintage, che ha come assoluta protagonista la letale combo pelliccia e slip dress. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Zendaya stupisce ancora, pelliccia rosa e slip dress a Parigi per “The Drama”

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