Kenan Yildiz, attaccante della Juventus, si trova in cima alla classifica dei giovani calciatori con il valore di mercato più elevato tra i Under 23 che non militano nei dieci club più potenti. Lo rivela uno studio del CIES, che analizza i valori di mercato dei talenti emergenti a livello mondiale. La classifica prende in considerazione i giocatori sotto i 23 anni e le loro quotazioni attuali.

Kenan Yildiz domina la graduatoria dei giovani talenti, scopriamo i valori di mercato e le posizioni di tutti i prospetti mondiali. Il CIES ha pubblicato una nuova analisi sui 100 giocatori under 23 più preziosi. I parametri per rientrare nella lista sono molto rigidi: avere un contratto valido almeno fino al 2029 e non militare in uno dei 10 club più potenti. Le società escluse sono Arsenal, Atletico Madrid, Barcellona, Bayern Monaco, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Paris Saint-Germain e Real Madrid. Kenan Yildiz conquista la vetta della ricerca, confermando le sue immense doti e l’altissimo valore economico. Il talento turco si impone superando una nutrita e qualificata concorrenza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Yildiz patrimonio Juve: per il CIES è l’Under 23 col valore più alto a non giocare nei 10 club più potenti

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Ottimo primo tempo della juve che chiude in vantaggio grazie al gol numero 27 di YILDIZ con la maglia bianconera #juvesassuolo - facebook.com facebook