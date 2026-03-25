Il CIES Football Observatory ha pubblicato la classifica dei 100 calciatori Under 23 più preziosi, esclusi dai contratti con i dieci club più potenti al mondo. Tra i nomi emergono alcuni giovani talenti, tra cui due italiani, che hanno attirato l'attenzione per il loro valore di mercato stimato molto elevato. La lista si basa su un modello statistico sviluppato dall'osservatorio e include giocatori non ancora legati a grandi club.

Il CIES Football Observatory ha pubblicato la classifica dei 100 calciatori Under 23 che non sono sotto contratto con uno dei dieci club più potenti al mondo e che presentano il valore di trasferimento stimato più alto secondo il proprio modello statistico. In testa alla classifica c’è Kenan Yildiz della Juventus, nettamente davanti agli altri. Il valore del suo possibile trasferimento è stimato fino a 133 milioni di euro Alle sue spalle si colloca Francesco Pio Esposito dell’Inter, con una valutazione di circa 95 milioni di euro. Completa il podio Yan Diomandé del RB Lipsia, fermo a circa 84 milioni. Kenan Yildiz e Pio Esposito tra i più preziosi, la classifica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Yildiz e Pio Esposito sono tra gli under 23 più preziosi: pioggia di milioni per Juve e Inter

Articoli correlati

Mercato Inter, gli unici intoccabili sono Pio Esposito e Lautaro. Attenzione al futuro di Barella e Bastoni, con l’offerta giusta…di Redazione Inter News 24Mercato Inter, Pio Esposito e Lautaro sono gli unici incedibili.

Ranieri a DAZN: «L’Inter resta la più forte del campionato. Kean e Pio Esposito? Stasera mi sono accorto di una cosa»di Redazione Inter News 24Ranieri, difensore della Fiorentina, ha commentato nel post-partita il pareggio ottenuto questa sera contro l’Inter: le sue...

Altri aggiornamenti su Pio Esposito

Temi più discussi: L'agente di Pio Esposito spegne i rumors: Arsenal? Sarà il futuro dell'Inter per i prossimi 10 anni; Di Canio: Senza Leao, il Milan è più solido. Si arrabbia con me? Che mi frega, mica è mio cugino. Pio Esposito? Tutta un'altra cosa; L'analisi di Kolarov e Pio Esposito dopo l'1-1 al Franchi Streaming | DAZN IT; Di Canio: Pio Esposito sembra di un’altra epoca, mi fa impazzire! Ha solo un difetto.

Yildiz e Pio Esposito i più ambiti al mondo, allarme per 16 Serie A: la classifica che anticipa il mercatoIl Cies ha selezionato i cento Under 23 con più valore e fuori dei 10 club più potenti: le stelline di Juve e Inter sono quelli che ingolosiscono di più. Scopri nomi e cifre ... tuttosport.com

Yildiz e Pio Esposito sono tra gli under 23 più preziosi: pioggia di milioni per Juve e InterTra gli under 23 più preziosi al mondo che non sono sotto contratto con i club più potenti ci sono anche Kenan Yildiz e Pio Esposito ... quifinanza.it

Il CIES ha stilato una speciale classifica sui giovani più interessanti del panorama mondiale: tra gli italiani c'è solo Pio Esposito e, poi, l'obiettivo del Napoli Johan Manzambi - facebook.com facebook

#Pazzini a Mediaset: “Totalmente sbagliata la pressione che stanno mettendo addosso a Pio #Esposito: sta facendo grandissime cose, ma è giovane e le pressioni vanno date ai giocatori più esperti. Sono loro che devono trascinare Italia. Bernardeschi e Zani x.com