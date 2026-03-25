Venticinque anni fa, Yamaha ha lanciato uno scooter che ha segnato una svolta nel settore. A differenza dei modelli tradizionali di quel periodo, più piccoli e rivolti a un pubblico giovane, il TMax si presentò come un veicolo più grande e destinato a un pubblico adulto. Questo scooter si distinse per le sue caratteristiche tecniche e il design, dando vita a una nuova categoria di veicoli.

Venticinque anni fa Yamaha ha cambiato le regole del gioco. In un’epoca in cui la parola scooter sportivo evocava soprattutto i cinquantini dei quattordicenni, con grafiche replica ispirate alle moto da corsa, arrivò un mezzo completamente diverso, più grande, più adulto, più ambizioso. Il TMax non puntava a sembrare sportivo, voleva esserlo davvero. Con il primo 500, Yamaha inaugurò una formula nuova, capace di unire la praticità dello scooter con una ciclistica, una stabilità e un piacere di guida sconosciuti fino a quel momento in questo segmento. Da lì è partita un’evoluzione continua, fatta di passi progressivi ma sempre coerenti. Cilindrata, telaio, elettronica, stile ed equipaggiamento sono cambiati profondamente, ma senza mai inseguire la potenza estrema come fine a se stessa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Yamaha TMax, lo scooter rivoluzionario

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