yacht club de monaco la premiazione degli explorer awards

La sesta edizione degli Explorer Awards si è svolta presso lo Yacht Club de Monaco, celebrando l’attività di esplorazione e innovazione. La cerimonia ha visto la partecipazione di numerosi ospiti, con premiazioni dedicate a progetti e persone che si sono distinte in questi ambiti. L’evento si è tenuto nella sede del club monegasco, con la presenza di rappresentanti del settore.

Lo spirito di esplorazione e l’innovazione sono stati protagonisti della sesta edizione degli Explorer Awards dello Yacht Club de Monaco, ospitati proprio dal club monegasco. La cerimonia ha concluso quattro giorni di incontri e dibattiti dedicati all’esplorazione, alla scienza e all’innovazione tecnologica, riunendo esploratori, scienziati e pionieri impegnati nella costruzione di un futuro più sostenibile. Ad aprire la serata è stato il principe Alberto II di Monaco, presidente dello Yacht Club de Monaco, che ha sottolineato il significato profondo dell’evento e la sua missione di promuovere la conoscenza e la scoperta. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

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