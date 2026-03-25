Durante l'evento WWE, i Los Americanos sono entrati nel torneo di coppia in modo inaspettato, sostituendo Pete Dunne e Tyler Bate, che erano stati esclusi a causa di un’aggressione nel backstage al Performance Center. L’attacco ha coinvolto Eli Knight ed Elio LeFleur, lasciando i due fuori gioco. I Los Americanos hanno raggiunto la finale a Stand and Deliver, partecipando alla competizione senza precedenti.

Pete Dunne e Tyler Bate sostituiscono la coppia messa fuori gioco da aggressori ignoti e il Culling volando in finale a Stand and Deliver Aggressione nel backstage al Performance Center. La puntata di NXT andata in onda stanotte dal WWE Performance Center di Orlando è stata segnata fin da subito da un episodio violento. Le telecamere hanno mostrato un membro della sicurezza raggiungere di corsa il GM ad interim Robert Stone, e poco dopo Eli Knight ed Elio LeFleur sono stati inquadrati a terra, visibilmente doloranti, vittime di un’aggressione avvenuta dietro le quinte per mano di aggressori ancora sconosciuti. I commentatori Vic Joseph e Booker T hanno confermato nel corso della puntata che entrambi sono stati trasportati in ospedale, mettendo a rischio il match del torneo per la contesa ai titoli tag team di NXT previsto per la serata. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: I Los Americanos a sorpresa nel torneo tag team dopo l’aggressione a Eli Knight ed Elio LeFleur

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