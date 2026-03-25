Nel mondo del wrestling, il dibattito tra la priorità del lavoro in ring e la narrazione delle storie continua a suscitare discussioni. Recentemente, l’Undisputed WWE Champion ha espresso la propria opinione su questa questione, aggiungendo un nuovo punto di vista alla conversazione in corso tra appassionati e addetti ai lavori.

Il tema del workrate contro storytelling continua a far discutere il mondo del wrestling, e ora è arrivato anche il punto di vista dell’Undisputed WWE Champion Cody Rhodes. Durante il podcast What Do You Wanna Talk About?, Rhodes ha parlato apertamente di una delle discussioni più accese tra fan e addetti ai lavori, sottolineando come per lui non esista una vera scelta tra le due componenti. Cody: “Non è uno o l’altro, è tutto”. Secondo Rhodes, il problema nasce dal fatto che molti tendono a vedere il wrestling come una scelta tra due estremi, quando in realtà il successo arriva dalla combinazione di entrambi. “C’è sempre questa discussione online: le mosse, lo storytelling, il cinema. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Cody Rhodes interviene nel dibattito tra workrate e storytelling

Articoli correlati

WWE: Bron Breakker stende Cody Rhodes e Sami Zayn nel finale di SmackDownIl main event di SmackDown da Riyadh è terminato in un finale convulso, con Drew McIntyre che ha causato la squalifica e Bron Breakker che ha chiuso...

WWE: Apparentemente svelato il perchè del match tra Cody Rhodes e Randy Orton a WML’ultima puntata di WWE SmackDown ha fatto quantomeno discutere, con la vittoria di Cody Rhodes su Drew McIntyre e conseguente terzo titolo WWE per...

Aggiornamenti e notizie su Cody Rhodes

Discussioni sull' argomento 3 modi in cui la WWE può risollevare Cody Rhodes dopo il fallimento del turn heel di Randy Orton a SmackDown; SmackDown 20.03.2026 Le voci nella testa.

La WWE consente ai fan di incontrare Cody Rhodes a WrestleMania 42I fan sono rimasti davvero sorpresi quando Cody ha perso il titolo mondiale contro Drew McIntyre all´inizio di quest´anno, ipotizzando che l´ex stella della AEW non avrebbe avuto un ruolo di primo ... worldwrestling.it

Una grande stella della WWE rompe il silenzio dopo che Randy Orton ha lasciato Cody Rhodes in ospedaleOrton ha lanciato Rhodes attraverso un tavolo, ha continuato a colpirlo senza pietà e si è eretto trionfante mentre gli ufficiali si precipitavano sul ring. Il sangue scorreva dal volto di Rhodes ... worldwrestling.it

CM Punk vs. Roman Reigns. Cody Rhodes vs. Randy Orton. Sulle spalle di quali Superstar saranno le cinture dopo #WrestleMania Non perderti lo Showcase of the Immortals, in diretta nelle notti di sabato 18 e domenica 19 aprile, a partire dalle 00:00, su Ne - facebook.com facebook