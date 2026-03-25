WTA Miami Errani e Paolini dominano | chi affronteranno in semifinale

A Miami, Errani e Paolini hanno superato i rispettivi avversari nei quarti di finale del torneo WTA, assicurandosi un posto in semifinale. Entrambe le giocatrici italiane hanno ottenuto vittorie decisive e ora si preparano per il prossimo match. La loro presenza in questa fase della competizione rappresenta un risultato importante per il tennis femminile italiano.

Errani e Paolini vanno avanti al WTA Miami: è arrivata un’altra vittoria pesante in America. Ora sono direttamente in semifinale C’è un pezzo di Italia che va avanti con grande orgoglio e abnegazione a Miami, anche tra le donne. Se da un lato, infatti, Jannik Sinner non ha sbagliato e ha conquistato la qualificazione contro Michelsen nella giornata di ieri, oggi è arrivata un’altra grande gioia grazie a Errani e Paolini. Le professoresse del doppio femminile non hanno deluso neanche stavolta e hanno portato a casa un successo pesante con il punteggio di 6-3 6-1 contro la coppia formata dall’americana Asia Muhammad e dalla neozelandese Erin Routliffe. 🔗 Leggi su Sportface.it

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