WhatsApp semplifica le chat con temi e suoni condivisi

WhatsApp sta introducendo nuove funzionalità per distinguere l’esperienza gratuita da quella “premium”, concentrandosi su strumenti dedicati agli utenti più esperti. Secondo le analisi di WABetaInfo, le novità includono opzioni per la gestione del tempo e dell’interfaccia, che finora non erano presenti nella piattaforma. La mossa mira a offrire un’esperienza più personalizzabile e avanzata agli utenti che desiderano maggiore controllo.

WhatsApp accelera verso strumenti dedicati agli utenti avanzati. Secondo le ultime analisi di WABetaInfo, la distinzione tra l’esperienza gratuita e quella “premium” passerà da funzionalità di gestione avanzata del tempo e dell’interfaccia, finora assenti nella versione base dell’app. La beta 2.26.12.8 per Android anticipa l’arrivo delle impostazioni unificate per le liste di chat, integrate nel nuovo piano di abbonamento WhatsApp Plus, pensato per offrire funzioni esclusive a chi sottoscrive un canone mensile. Con questa novità, gli utenti potranno applicare una configurazione unica a tutte le chat o ai gruppi di un elenco con un solo gesto. Attualmente, modificare temi, avvisi o suonerie richiede un intervento manuale chat per chat. 🔗 Leggi su Billipop.com © Billipop.com - WhatsApp semplifica le chat con temi e suoni condivisi Articoli correlati WhatsApp semplifica l’uso dell’IA con un hub dedicato a MetaAINon è più una novità che l’intelligenza artificiale giochi un ruolo fondamentale nella tecnologia e nella vita di tutti i giorni. Su WhatsApp puoi bloccare le chat con Face ID: ecco come attivare la funzione in 10 secondiLa privacy digitale non è solo una questione di protezione dai colossi del web o dagli hacker dall’altra parte del mondo. Aggiornamenti e notizie su WhatsApp semplifica Discussioni sull' argomento Google Messaggi semplifica login web e Contatti si rinnova; WhatsApp introduce la traduzione automatica dei messaggi in arrivo e semplifica le chat multilingue. WhatsApp si evolve ancora: in arrivo le impostazioni unificate per organizzare le chat come mai primaWhatsApp prepara un sistema di impostazioni unificate per le liste di chat, pensato per semplificare la gestione delle conversazioni e rendere l’esperienza più organizzata e personalizzata. news.fidelityhouse.eu WhatsApp è pronta a cambiare la gestione delle chat: al lavoro sulle impostazioni unificate per le liste, scopriamo che cosa significaWhatsApp sta sviluppando una funzione che permetterà di applicare impostazioni unificate alle liste di chat. Inclusa nel futuro abbonamento WhatsApp Plus. multiplayer.it WhatsApp vuole semplificare il logout x.com I Vigolo parrucchieri - Cornedo. . NANOPLASTIA: il liscio che ti semplifica la vita Ci sono clienti che non cercano un cambiamento… ma la soluzione perfetta per la loro quotidianità. Lei è una di queste Ha già i capelli lisci, ma difficili da gestire: tendono a e - facebook.com facebook