Volley Serie C Fucecchio altro passo falso Contro Rufina partita di rincorsa

Nel campionato di Serie C di volley, la squadra di Fucecchio ha subito un'altra sconfitta nel match contro Rufina, terminato con un punteggio di 3-0. La partita si è svolta senza variazioni nel risultato, con Rufina che ha prevalso sugli avversari in tre set consecutivi. La formazione di Rufina ha schierato diversi giocatori tra cui Bolognesi, Scarpi e Tinti.

RUFINA 3 FUCECCHIO 0 POLISPORTIVA REMO MASI RUFINA: Bolognesi, Scarpi, Tanini, Tinti, Nocentini, Pinzauti, Puntolini, Innocenti Baldassarri (L1), Zianni (L2). All. Meli. VOLLEY FUCECCHIO "ETICHETTIFICIO JOLLY": Alberti, Bellagamba, Bertolini, Borghi, Bottari, Camorani, Montagnani, Panelli, Pantani, Pasquetti, Pierotti, Salini, Sergianni, Li Vecchi (L1), Pertici (L2). All. Cei. Arbitri: Brachi e Verdi di Firenze. Parziali: 25-13; 25-16; 25-17. RUFINA – Ancora una sconfitta per il Volley Fucecchio, che contro Rufina non riesce ad entrare mai in partita ed ormai si avvia a una retrocessione non del tutto preventivata ad inizio campionato. Già dal primo set i bianconeri si fanno vedere sempre di rincorsa cercando almeno di appaiare i locali senza mai riuscirci (4-0, 8-4, 15-10, 20-12). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Volley Serie C. Fucecchio, altro passo falso. Contro Rufina partita di rincorsa Articoli correlati Leggi anche: Volley Femminile A2. Volley Modena, la missione salvezza si complica. Contro Casalmaggiore arriva il primo passo falso Volley Serie B, C, D. Fos, impresa al tie-break. Passo falso per la TirabassiTurno non proprio esaltante per quanto riguarda la Serie B, con 3 punti su 12 disponibili. Altri aggiornamenti su Volley Serie Discussioni sull' argomento Volley Serie C maschile. Disfatta casalinga per il Jolly, partita a senso unico in favore del Firenze Ovest; Volley Serie C maschile Disfatta casalinga per il Jolly partita a senso unico in favore del Firenze Ovest. Volley Serie C maschile. Fucecchio, ko in trasfertaKABEL PRATO: Alpini, Bandinelli, Cecchi, Civinini J., Conti, Lascialfari, Menichetti, Nincheri, Nipolli, Postiferi, Romei, Sottani, Civinini M.(L1), Postiferi G.(L2 ... lanazione.it Volley Serie C. Fucecchio, netto ko . Ora c’è bisogno di una scossaFIRENZE - Partita senza storia quella che si è vista a Brozzi per il Fucecchio. I locali, che sono quinti in classifica, stanno cercando di avvicinarsi alle posizioni di testa ed hanno approfittato ... lanazione.it Lega Pallavolo Serie A Femminile. The Hives · Come On!. HIGHLIGHTS TIGOTÀ Rivediamo insieme questo superscambio @tigota_official della sfida tra @verovolley e @savinodelbenevolley valida per i Playoff Scudetto Stasera Gara-3 di Semifin - facebook.com facebook