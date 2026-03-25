volevo fare il giornalista il racconto di cumani

Oggi alle 18 presso la Libreria Coop all’Arco, in via Emilia Santo Stefano, si tiene la presentazione del libro di Claudio Cumani, giornalista con una lunga carriera in

Oggi alle 18 alla Libreria Coop all’Arco, in via Emilia Santo Stefano, viene presentato il libro di Claudio Cumani, firma storica de "il Resto del Carlino", che partendo dalla sua esperienza personale approda a un racconto di autofiction nel segno di una comicità surreale. Si tratta di " Volevo fare il giornalista ", un viaggio disincantato nella memoria personale e collettiva. "O meglio – confida l’autore – è il racconto dell’iniziazione civile e sentimentale di un ragazzo dentro a un breve scampolo della storia del nostro Paese, i primi sei mesi del 1980. Sul filo dei ricordi autobiografici, ho ritrovato facce, clima, colori. E, per quel che ho potuto, ci ho giocato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Volevo fare il giornalista. Il racconto di CumaniLa firma storica de ’il Resto del Carlino’ oggi alla libreria all’Arco È la testimonianza strampalata di un modo di fare il mestiere che non c’è più. msn.com

Quando si usciva dal giornale alle 4 del mattino: il romanzo di Cumani sulla Bologna da scrivereBOLOGNA – Con uno stupore che tradisce il perenne amore per un mestiere che lo ha accompagnato per tutta la vita, Claudio Cumani racconta il suo esordio nella narrativa. Prima di questo Ultima pagina ... bologna.repubblica.it

Era da un po che volevo fare la parte due. Sono in macchina con tante ore di viaggio davanti (non guido io), e penso… - facebook.com facebook