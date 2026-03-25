Voglio giocare al Masters

Un noto giocatore di golf ha dichiarato di voler partecipare al Masters previsto il mese prossimo ad Augusta. La sua intenzione è di fare tutto il possibile per essere presente alla competizione. La notizia ha suscitato discussioni tra gli appassionati, mentre le autorità del torneo non hanno ancora confermato ufficialmente la sua presenza.

2026-03-25 11:00:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Tiger Woods dice che vuole giocare al Masters il mese prossimo e farà tutto il possibile per fare un’apparizione ad Augusta. Woods ha fatto il suo ritorno competitivo ieri sera, giocando per il Jupiter Links contro il Los Angeles GC nella finale del TGL e ora punta al primo major della stagione che inizierà il 9 aprile. Il cinquantenne è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla schiena in ottobre e non gioca un evento sul campo dall’Open del 2024 al Royal Troon. Ha giocato nel TGL lo scorso febbraio. Alla domanda sul Masters, ha detto: “Questo corpo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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