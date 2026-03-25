Vodafone spinge la Connected TV | +150% conversioni nella campagna CTV

Vodafone ha annunciato un aumento del 150% nelle conversioni grazie alla campagna sulla TV connessa, realizzata in collaborazione con una nuova società. L'iniziativa ha mostrato come la pubblicità attraverso la Connected TV possa influenzare direttamente le azioni degli utenti. I dati sono stati ottenuti durante il progetto che ha coinvolto questa tecnologia, evidenziando un impatto significativo sui risultati di marketing.

Il progetto con NewCo dimostra come la TV connessa possa generare risultati concreti anche sul lower funnel. Il panorama pubblicitario italiano sta vivendo una trasformazione profonda, segnata dal prepotente ritorno del grande schermo domestico come protagonista della dieta mediatica, ma in una veste completamente rinnovata. La Connected TV (CTV) non è più soltanto una promessa per il futuro, bensì un ecosistema in rapidissima espansione che. su Digital-News.it Il progetto con NewCo dimostra come la TV connessa possa generare risultati concreti anche sul lower funnel.. Il panorama pubblicitario italiano sta vivendo una trasformazione profonda, segnata dal prepotente ritorno del grande schermo domestico come protagonista della dieta mediatica, ma in una veste completamente rinnovata. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Vodafone spinge la Connected TV: +150% conversioni nella campagna CTV Articoli correlati Conversioni e obbedienza: vi portiamo nella comunità bresciana dei Testimoni di GeovaLi si incontra al mattino, fuori dal supermercato o lungo una strada trafficata, due persone ferme una accanto all’altra portando con sé piccolo... ho. Mobile: rete Vodafone senza il prezzo VodafoneNel vasto panorama della telefonia mobile italiana del 2026, poche certezze sono rimaste in piedi come quella offerta dall’operatore ho.