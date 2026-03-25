Vm cassa integrazione fino a maggio | Poi parte la produzione di prototipi

Nella giornata di ieri si è svolto un incontro tra i rappresentanti sindacali e la nuova proprietà dello stabilimento. È stato confermato che la cassa integrazione sarà in vigore fino a maggio, dopodiché si passerà alla produzione di prototipi. La discussione si è concentrata sulle tempistiche e sulle modalità di questa fase di transizione, senza ulteriori dettagli sui piani futuri.

Il confronto tra sindacati e nuova proprietà, ieri, alla Vm di Cento, ha portato alla conferma di due elementi fondamentali: la cassa integrazione fino a maggio per poi entrare nel pieno della produzione anche di prototipi. Questo incontro è stato un altro passaggio importante per fare il punto sulla situazione produttiva e sulle prospettive occupazionali facendo emergere la conferma di un quadro ancora segnato dalla cassa integrazione, ma con alcuni spiragli legati ai nuovi progetti industriali. "Si conferma che la cassa integrazione ci sarà fino a metà 2026, poi ci sarà una standardizzazione della produzione e quindi ci potrà essere una... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vm, cassa integrazione fino a maggio: "Poi parte la produzione di prototipi" Articoli correlati Villasanta, alla Edim nuova cassa integrazione fino a maggio. Ma è corsa contro il tempo per trovare un compratoreVillasanta (Monza e Brianza) – A ottobre l’audizione in Regione, ora il rinnovo fino a maggio della cassa integrazione straordinaria in scadenza a... Leggi anche: Cresce la produzione e cala la cassa integrazione nel 3° trimestre del 2025 Aggiornamenti e notizie su cassa integrazione Discussioni sull' argomento Vm, cassa integrazione fino a maggio: Poi parte la produzione di prototipi; Vm, ancora Cig: Chiederemo spiegazioni. Vm, cassa integrazione fino a maggio: Poi parte la produzione di prototipiIl confronto tra sindacati e nuova proprietà, ieri, alla Vm di Cento, ha portato alla conferma di due elementi fondamentali: la cassa integrazione fino a maggio per poi entrare nel pieno della ... ilrestodelcarlino.it Vm, ancora Cig: Chiederemo spiegazioniPatrizio Marzola, segretario Fim Cisl: Lo avevano richiesto per 13 settimane, ma le prospettive per lo stabilimento sembrano buone ... ilrestodelcarlino.it Costi dell’ #energia, #dazi e #guerra, #cassaintegrazione in aumento: «Sì, i #lavoratori sono a rischio» x.com Si sblocca, almeno temporaneamente, fronte lavoratori, la situazione Moplefan: il ministero del Lavoro, a margine degli approfondimenti del caso, ha autorizzato la cassa integrazione straordinaria richiesta dall'azienda. L'ok all'ammortizzatore sociale è fino al - facebook.com facebook