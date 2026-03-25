Vizi | Due pacchetti di sigarette e una bottiglia di whisky

Durante un’indagine, sono stati trovati due pacchetti di sigarette e una bottiglia di whisky. Un uomo ha dichiarato di desiderare di immergersi nella Baia di San Fruttuoso, di avvicinarsi alla statua del Cristo degli Abissi e di tornare in superficie con un sorriso, ricordando i momenti di spensieratezza del passato.

di Andrea Spinelli MILANO Diceva che avrebbe voluto immergersi ancora una volta nel blu della Baia di San Fruttuoso, scendere fino alla statua del Cristo degli Abissi, stringergli la mano, e tornarsene in superficie felice di aver conservato ancora un po’ l’incoscienza del ragazzo di un tempo. Ora, però, che il mare se l’è preso per sempre, di Gino Paoli rimangono i pensieri, le canzoni e quell’abitudine a considerare la vita una collezione di errori piuttosto che una narrazione di successi. Novantuno anni "di sbagli" lo rendevano, infatti, ai suoi occhi un sopravvissuto di talento. "Quando a un convegno di geriatria ho detto che, fumando due pacchetti di sigarette e bevendo una bottiglia di whisky al giorno, arrivare a questa età è stata solo una gran botta di culo, è scattato l’applauso" ricordava. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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