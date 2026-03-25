vivere in provincia la voce dei ragazzi

Vivere in provincia significa affrontare un mix di situazioni diverse, come si può osservare nei piccoli centri tra cui Pontassieve, Le Sieci e Molino del Piano. Le differenze tra le zone rurali e i centri più piccoli sono evidenti e si riflettono nelle modalità di vita quotidiana dei giovani. La loro voce si fa sentire nelle discussioni sui cambiamenti e le sfide di questi ambienti.

Vivere in un piccolo centro come Pontassieve, Le Sieci o Molino del Piano è un’esperienza fatta di contrasti. Se da un lato c’è Firenze che ha tante attrazioni, dall’altro lato qui in periferia riscopriamo ogni giorno il valore di una dimensione più vicina a noi, più umana. Il primo grande vantaggio è il benessere, la differenza è anche nell’aria: a Firenze si sente il peso dello smog, mentre tornando verso i nostri borghi si ricomincia a respirare. Ma è una questione di comunità. Qui non sei un numero anonimo tra la folla; esiste ancora una rete sociale dove tutti si conoscono e non manca mai un saluto o un abbraccio di un amico o amica. Tuttavia, vivere la ’ Toscana diffusa ’ da adolescenti non è facile, è una sfida. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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