Vittoria col brivido per l’Unieuro che batte Avellino 73-71

Nel match disputato il 25 marzo 2026, Forlì ha conquistato una vittoria con un margine di due punti contro Avellino, con il risultato finale di 73-71. La partita si è svolta nel turno infrasettimanale e si è conclusa con il successo della squadra di casa.

Forlì, 25 marzo 2026 - Vittoria col brivido per Forlì, che si impone su Avellino nel turno infrasettimanale per 73-71. Due punti pesantissimi, giunti al termine di un match in grande equilibrio, complicatosi sin troppo nel finale. Quattro uomini in doppia cifra per i biancorossi, con Aradori (16) top scorer. L’Unieuro parte col piede sbagliato. Difesa troppo ‘soft’, ben 9 palle perse nel primo quarto e Avellino ne approfitta per mettere la testa avanti (9-17). Il Palafiera rumoreggia, ma i biancorossi non tardano a riportarsi a contatto: break di 9-0 per il sorpasso (18-17). La seconda frazione, poi, è un botta e risposta fino alla pausa lunga (33-34), con nessuna delle due contendenti che riesce a prendere il sopravvento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vittoria col brivido per l’Unieuro che batte Avellino 73-71 Articoli correlati Tripla provvidenziale di Pepe a 7 secondi dalla fine: l'Unieuro batte al fotofinish Cento, "una vittoria col cuore"La squadra di coach Antimo Martino si è imposta col risultato di 90 a 88, non riuscendo a ribaltare l'83 a 76 del match dell'andata L'uomo della... Tripla provvidenziale di Pepe a 2 secondi dalla fine: l'Unieuro batte al fotofinish Cento, "una vittoria col cuore"La squadra di coach Antimo Martino si è imposta col risultato di 90 a 88, non riuscendo a ribaltare l'83 a 76 del match dell'andata L'uomo della... Contenuti utili per approfondire Vittoria col brivido per l'Unieuro che... Temi più discussi: Basket, vittoria con il brivido per Brescia a Cremona. Successi per Reggiana, Cantù e Varese; Pazza Rocca San Felice! Vittoria col brivido nel finale contro il Monteforte; SERIE D - Cjarlins Muzane, vittoria col brivido a Portogruaro; La Fiorentina strappa la qualificazione in Polonia. Coppa del Re: Barcellona, vittoria col brivido. Passano il turno Valencia e Real SociedadSerata dedicata ai sedicesimi di finale della Coppa del Re, con Elche e Deportivo La Coruna che eliminano rispettivamente Eibar e Maiorca. In campo anche il Barcellona di Flick, che non sbaglia in ... corrieredellosport.it Il Milan ritrova Rabiot e vittoria: battuto il Torino col brividoAl Meazza finisce 3-2 per i rossoneri che rispondono al successo del Napoli tornando al secondo posto in classifica ... sportal.it Paolini ed Errani non si fermano: altra vittoria a Miami, sono in semifinale - facebook.com facebook #Meloni aveva spiegato che in caso di vittoria del #No saremmo stati invasi da violenti e violentatori di tutti i tipi. Quel che si comprende in realtà che in caso di vittoria del #Si sarebbero rimasti in sella inquisiti e amici dei prestanome dei mafiosi #Santanchè x.com