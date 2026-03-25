Vittime del Covid e nuovi nati | doppia cerimonia

Lo scorso sabato nel Giardino della Vita di Lodi Vecchio si è svolta una cerimonia dedicata ai bambini nati nel 2025, durante la quale è stata scoperta una targa in memoria delle vittime della pandemia da Covid-19. L’evento ha riunito famiglie e cittadini, creando un momento di commemorazione e celebrazione della nuova vita. La giornata ha combinato emozioni legate alla nascita e alla memoria collettiva.

Un pomeriggio carico di emozione quello di sabato scorso, nel Giardino della Vita di Lodi Vecchio, dove si è svolta la cerimonia dedicata ai bambini nati nel 2025 ed è stata scoperta una targa im memoria delle vittime della pandemia da Covid-19. Nell’area verde voluta dall’Aido (Associazione italiana per la donazione degli organi) è stato piantumato un albero di pero, simbolo di crescita e futuro, per tutti i nuovi nati. Alla cerimonia hanno preso parte la vicesindaca Elena Voltan e la sindaca dei ragazzi Sofia Martelletti. Nel suo intervento, Voltan ha sottolineato l’importanza di lasciare alle nuove generazioni un ambiente vivibile e una società capace di attenzione verso i più fragili, richiamando il valore dell’impegno civico e solidale rappresentato dall’Aido. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Vittime del Covid e nuovi nati: doppia cerimonia Articoli correlati Leggi anche: Una cerimonia per ricordare le vittime del Covid Qualiano ricorda le vittime del Covid: cerimonia alla Santissima ImmacolataDurante gli anni della pandemia, anche Qualiano ha pagato un prezzo altissimo, perdendo tanti suoi cittadini a causa del Covid. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Vittime del Covid e nuovi nati doppia... Temi più discussi: Giornata Nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di coronavirus; Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid-19, commemorazioni a Bergamo; Giornata nazionale per le vittime del COVID-19; Sesta Giornata Nazionale in memoria delle vittime del Coronavirus. Bergamo ricorda le vittime del Covid: «Memoria e responsabilità collettiva» - Le fotoCerimonie tra Cimitero monumentale e Bosco della Memoria. Zangrillo: «Grande esempio di solidarietà per le nuove generazioni». Gafforelli: «Appuntamento con la coscienza». Carnevali: «Il Covid fatto s ... ecodibergamo.it La Toscana ricorda le vittime del CovidIl presidente della Regione Giani nella giornata nazionale dedicata alle vittime del Covid: Non dimenticare la lezione della pandemia ... gonews.it Giulianova, chiusa la mostra fotografica in ricordo delle vittime del Covid - facebook.com facebook