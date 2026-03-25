Visita esclusiva a Palazzo Fizzarotti

Sabato 28 marzo alle 17.30 si terrà una visita guidata esclusiva a Palazzo Fizzarotti, uno degli edifici storici più noti di Bari. L’evento permette l’accesso a ambienti interni riccamente decorati e caratterizzati da dettagli originali dell’epoca tra fine Ottocento e primi del Novecento. L’iniziativa si rivolge a chi desidera scoprire gli aspetti architettonici e storici del palazzo, normalmente non aperti al pubblico.

Sabato 28 marzo ore 17.30Un’occasione imperdibile per varcare le porte di uno dei palazzi più affascinanti e misteriosi di Bari!Tra ambienti sontuosi e dettagli preziosi, vi accompagneremo in un viaggio nel cuore dell’eclettismo di fine Ottocento.Cosa visiteremo:• Salone del Camino (attualmente in restauro)• Facciata appena restaurata• Salone del Lavoro e delle Arti• Salone del Direttorio• Bagno in stile neo-vittoriano• Salone neogotico• Salone degli SpecchiPunto di incontro: Piazza Garibaldi (ingresso giardini, lato Corso Vittorio Emanuele II)Costo: 16€ (comprensivo di ingresso e visita guidata) – 5€ per i minoriÈ vietato indossare scarpe con tacco e scattare fotografie all’interno del palazzo. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Visita esclusiva a Palazzo Fizzarotti