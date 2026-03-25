Violenza sulle donne inaugurata una stanza per le denunce protette alla caserma di Monreale

A Monreale è stata inaugurata una stanza dedicata alle denunce protette presso la caserma locale. L’ambiente è stato allestito per offrire un luogo riservato alle donne vittime di violenza di genere che intendono presentare una segnalazione. La struttura si aggiunge a iniziative volte a facilitare la tutela delle donne in situazioni di vulnerabilità e a garantire un percorso più sicuro per le denunce.

MONREALE 25 MARZO 2026- A Monreale, in memoria di Sara Campanella, Marisa Leo, Giulia Cecchettin e di altre donne vittime di violenza di genere, è stata inaugurata stamattina “Una Stanza tutta per sè” al Comando Carabinieri della cittadina normanna, alle porte di Palermo. “Un presidio di ascolto protetto per accompagnare il momento della denuncia”, il leit motiv dell’iniziativa nata dalla sinergia tra il Comando Provinciale dei Carabinieri guidato dal Generale di Brigata Luciano Magrini e il Soroptimist Club Palermo presieduto da Patrizia Correnti, nell’ambito di un protocollo d’intesa nazionale volto ad offrire un rifugio sicuro alle donne che trovano il coraggio di denunciare. 🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Violenza sulle donne, inaugurata una stanza per le denunce protette alla caserma di Monreale Articoli correlati A Monreale apre una stanza solo per le donne che vogliono denunciare: ecco cos’èUna stanza accogliente per ascoltare le donne, incoraggiarle a rivolgersi alle Forze dell’Ordine nei casi di violenza e abusi e sostenerle nel... Leggi anche: Violenza sulle donne, continua il supporto offerto dalle stanze d'ascolto per le donne vittime di violenza nel salernitano Una selezione di notizie su Violenza sulle donne inaugurata una... Temi più discussi: Marzo donna: inaugurata una panchina rossa; Violenza di genere: inaugurata a Crotone la stanza tutta per sé; Una panchina rossa all’Isis Manzini; Inaugurata la prima panchina rossa del progetto Le Donne per le Donne. Inaugurata la prima panchina rossa del progetto Le Donne per le DonneLa Pratogrande di Garlate al fianco della fondazione Anfora di Calolziocorte a supporto delle donne in situazioni di fragilità. Un gesto concreto contro la violenza di genere e a sostegno dell’empowe ... leccotoday.it La sede di Russi di Confartigianato diventa Amica delle donne: pomeriggio di confronto con le aziendeInaugurata nella sede di Confartigianato, a Russi, la mattonella I fiori di Russi - Russi città amica delle donne, l’opera in mosaico con cui Linea Rosa, da anni, certifica l’impegno contro la viole ... ravennawebtv.it Violenza in campo, arbitro aggredito: choc in Prima Categoria - facebook.com facebook Il Ministro Valditara rassicura sulle condizioni del docente di Bergamo e porta il tema della violenza scolastica al vertice Unesco x.com