Violenza in via Toscana Sos Parma chiede un presidio fisso durante gli orari di ingresso e uscita dalle scuole

Sabato mattina, davanti all'Itis di via Toscana, due studenti di 16 anni sono stati aggrediti e picchiati da un gruppo di circa venti giovani. Sos Parma ha richiesto un presidio fisso durante gli orari di ingresso e uscita delle scuole per garantire maggiore sicurezza. L’episodio ha attirato l’attenzione sulla presenza di gruppi di giovani coinvolti in atti di violenza nelle vicinanze delle scuole.

Sabato mattina, davanti all’Itis di via Toscana, due studenti di 16 anni sono stati accerchiati e picchiati da una baby gang di circa venti persone. Uno dei ragazzi, intervenuto per difendere l’amico, è stato colpito con pugni al volto e morsi, finendo al pronto soccorso. L’episodio conferma. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Violenza in via Toscana, Sos Parma chiede un presidio fisso durante gli orari di ingresso e uscita dalle scuole Articoli correlati Napoli-Parma, un'uscita della Tangenziale chiuderà durante la partita e fino alle 24In occasione della partita del campionato di Serie A Napoli-Parma, che si disputerà quest'oggi mercoledì 14 gennaio alle 18. Bus bloccati dalle auto in doppia fila all'uscita delle scuole, autisti minacciati dopo aver chiesto di spostarleDue autobus sono rimasti bloccati nel traffico a causa delle auto in doppia fila parcheggiate a Shangai e Montenero.