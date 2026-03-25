Violenza al Pronto soccorso | obbligo di firma per il 37enne

Un uomo di 37 anni è stato sottoposto all’obbligo di firma dopo aver partecipato a un episodio di violenza nel pronto soccorso di un ospedale della provincia. La misura è stata disposta in seguito ai disordini verificatisi nella struttura sanitaria, che hanno coinvolto il coinvolgimento diretto del soggetto. L’episodio ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Tempo di lettura: 2 minuti Obbligo di firma per il 37enne coinvolto nei gravi disordini avvenuti al pronto soccorso dell’ospedale Moscati di Avellino. La misura cautelare è stata disposta nei confronti dell’uomo a seguito degli episodi di violenza che lo hanno visto protagonista all’interno della struttura sanitaria. Secondo quanto emerso, il 37enne avrebbe dato in escandescenze danneggiando arredi e attrezzature del reparto, creando panico tra i presenti. L’intervento delle forze dell’ordine si è reso necessario per riportare la situazione sotto controllo. All’arrivo degli agenti, l’uomo avrebbe continuato a mantenere un atteggiamento aggressivo, arrivando anche ad opporsi e ad aggredire i poliziotti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Violenza al Pronto soccorso: obbligo di firma per il 37enne Articoli correlati Senza fissa dimora e con precedenti, danneggia Pronto soccorso e picchia due infermieri: obbligo di firmaI veicoli moderni devono superare regolarmente i test sulle emissioni per garantire che rispettino le… Nel panorama della sanità lombarda, CEDAM... Avellino, follia al pronto soccorso del Moscati: 37enne distrugge tutto e minaccia di morte i mediciUn arresto per danneggiamento, violenza, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale dopo un intervento della Polizia di Stato presso il pronto... Una selezione di notizie su Violenza al Pronto soccorso obbligo di... Temi più discussi: Ubriaco devasta il pronto soccorso dell’ospedale di Suzzara; Episodio di violenza al Pronto Soccorso dell’Ospedale Moscati; Centro Antiviolenza del Gemelli: in tre anni più di 200 donne salvate; Aggressioni al personale sanitario, al Policlinico di Bari numeri in calo netto nell'arco di due anni. Violenza di genere: Iss, in Italia circa 2.000 accessi al Pronto Soccorso, vittime quarantenni e aggressioni nel 60% dei casi da parte del partnerI dati italiani sulla violenza di genere - registrata tramite l’analisi di oltre 10.000 accessi in Pronto Soccorso per violenza contro le donne, da parte degli uomini, in 16 Paesi europei, coordinata ... agensir.it Violenza di genere, studio ISS: accessi in Pronto Soccorso delineano il profilo delle vittimeStudio ISS su 10.000 accessi in Pronto Soccorso in 16 Paesi europei: vittime donne di 38 anni, aggressioni domestiche e notturne, partner autore nel 48% dei casi ... doctor33.it A piedi nudi a Roma per la Barefoot Walk: Mothers’ Call for Peace. L'iniziativa unisce le madri israeliane e palestinesi in un appello comune per la fine della violenza. x.com Al setaccio i dispositivi informatici del settantenne del sud Salento, arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata e pornografia minorile in concorso insieme alla madre della vittima, una bambina di appena nove anni. - facebook.com facebook