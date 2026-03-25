Violenta lite all’uscita di scuola | ragazzino denunciato a Faenza

Un minorenne è stato denunciato a piedi liberi dai carabinieri di Faenza con l’accusa di aver provocato lesioni personali aggravate durante una lite avvenuta all’uscita di scuola. L’episodio si è verificato nella giornata di ieri e i militari hanno avviato le indagini per ricostruire la vicenda. Nessuna altra persona coinvolta è stata segnalata al momento.

Faenza (Ravenna), 25 marzo 2026 – Lesioni personali aggravate: questa l’accusa che è costata una denuncia a piede libero, da parte dei carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Faenza, a un minorenne. Furto a villa Gardini. Condannato 34enne, ma è irreperibile dopo la scarcerazione E' successo all’uscita dalla scuola al temine delle lezioni, quando il giovane ha aggredito un coetaneo dopo una lite scaturita da futili motivi, procurandogli delle lesioni che, soltanto grazie al pronto intervento dei militari dell’Arma, non hanno portato a più gravi conseguenze. Come ormai avviene quotidianamente da mesi, i carabinieri,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Violenta lite all’uscita di scuola: ragazzino denunciato a Faenza Articoli correlati Faenza, lite all’uscita da scuola: denunciato un minorenne per lesioni aggravateFaenza, aggressione all'uscita da scuola: studente minorenne denunciato per lesioni. Leggi anche: Violenta lite all'uscita dal locale: volano calci e pugni, ragazzo in ospedale Contenuti e approfondimenti su Violenta lite Temi più discussi: Faenza, violenta lite tra camionisti. Un arresto per tentato omicidio e due denunce; Violenta lite tra due uomini: affronta il rivale in amore armato di coltelli; Roma, lite finisce nel sangue: uomo accoltellato al collo nel palazzo occupato; Ravenna, violenta lite nel parcheggio Torre Umbratica. Faenza, lite all’uscita da scuola: denunciato un minorenne per lesioni aggravateA Faenza un minorenne è stato denunciato in stato di libertà con l’accusa di lesioni personali aggravate dopo una aggressione avvenuta all’uscita da scuola. La notizia è stata diffusa dai carabinieri ... orizzontescuola.it Lite fra giovani all’uscita da scuola: un minorenne denunciato per lesioni a FaenzaI carabinieri di Faenza hanno denunciato in stato di libertà un minorenne faentino, che all'uscita da scuola ha aggredito un coetaneo dopo una lite per ... ravennanotizie.it Momenti di paura nel centro di Brescia Una violenta lite domestica ha richiesto l’intervento urgente della Polizia: un 21enne, già noto alle Forze dell’Ordine, ha minacciato madre e fidanzata brandendo un coltello all’interno dell’abitazione. All’arrivo degli ag - facebook.com facebook È accaduto a una donna che ha tentato di calmare una violenta lite di coppia. Il suo desiderio di denunciare l'aggressore si è spento quando la polizia le ha comunicato che l'uomo avrebbe poi avuto i suoi dati. x.com