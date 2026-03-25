Domenica 29 marzo, dalle prime ore del mattino fino al tramonto, si svolge la prima edizione del 2026 di VIÑAGE, un evento organizzato da Borgo Romanzo ed Eccezionale. La manifestazione si tiene tra i vigneti di Ramandolo e prevede un programma dedicato agli appassionati di vini e di atmosfere vintage.

Domenica 29 marzo dalle 10:00 al tramonto è tempo di dare il via agli appuntamenti di VIÑAGE, la prima edizione 2026, Vigna in Vintage, firmata Borgo Romanzo ed Eccezionale. Lasciatevi avvolgere dalla suggestiva cornice delle vigne di Ramandolo, tra colline, tradizione e panorami che parlano di storia. Un festival che celebra lo stile vintage in tutte le sue sfumature, tra creatività, musica e sapori autentici. VIÑAGE: un’esperienza da vivere, condividere e ricordare. Cosa aspettarsi?Vintage MarketUn paradiso per chi ama il fascino senza tempo: scopri capi d'abbigliamento e oggetti di design che hanno fatto la storia.Merenda & Aperitivo con dj setUn brindisi tra amici con vino del territorio e proposte locali. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

© Udinetoday.it - Vintage in vigna tra i vigneti di Ramandolo

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