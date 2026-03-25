Vietri in visita a Puglia Sviluppo | Opportunità ancora attive per Taranto

Da tarantinitime.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un rappresentante istituzionale ha visitato l'ente regionale dedicato allo sviluppo economico, affermando che ci sono ancora opportunità aperte per il territorio di Taranto. La visita si è svolta in un contesto in cui erano state sollevate polemiche riguardo alla sospensione di alcuni bandi finanziati dalla regione. Non sono state annunciate modifiche o nuove iniziative ufficiali in merito.

"Voglio evidenziare che per la provincia di Taranto restano operative le misure finanziate dal Just Transition Fund, come i PIA JTF e MiniPIA-JTF, che sostengono gli investimenti produttivi nell’area ionica con contributi a fondo perduto particolarmente vantaggiosi. Come già annunciato e promesso in campagna elettorale, il mio impegno è mirato a far conoscere in modo capillare tutte le opportunità di finanziamento disponibili per rendere accessibili strumenti spesso poco utilizzati, ma estremamente importanti per chi vuole fare impresa, innovare o avviare una nuova... 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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