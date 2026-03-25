Vietri in visita a Puglia Sviluppo | Opportunità ancora attive per Taranto

Un rappresentante istituzionale ha visitato l'ente regionale dedicato allo sviluppo economico, affermando che ci sono ancora opportunità aperte per il territorio di Taranto. La visita si è svolta in un contesto in cui erano state sollevate polemiche riguardo alla sospensione di alcuni bandi finanziati dalla regione. Non sono state annunciate modifiche o nuove iniziative ufficiali in merito.

"Voglio evidenziare che per la provincia di Taranto restano operative le misure finanziate dal Just Transition Fund, come i PIA JTF e MiniPIA-JTF, che sostengono gli investimenti produttivi nell’area ionica con contributi a fondo perduto particolarmente vantaggiosi. Come già annunciato e promesso in campagna elettorale, il mio impegno è mirato a far conoscere in modo capillare tutte le opportunità di finanziamento disponibili per rendere accessibili strumenti spesso poco utilizzati, ma estremamente importanti per chi vuole fare impresa, innovare o avviare una nuova... 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Vietri in visita a Puglia Sviluppo: “Opportunità ancora attive per Taranto” Articoli correlati Visita del Direttore Marittimo della Puglia e Basilicata ionica del porto di TarantoNella giornata di ieri, il Direttore Marittimo della Puglia e Basilicata ionica, Contrammiraglio Donato DE CAROLIS, ha effettuato una visita presso... Leggi anche: Lavoro, 165 opportunità attive nei Centri per l’impiego di Bergamo