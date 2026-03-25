Il Comune di Agrigento ha incaricato professionisti di eseguire i calcoli tecnici e le verifiche archeologiche relative alle vie di fuga della città. Questa operazione mira a trasformare le proposte progettuali, che fino a ora erano solo ipotesi, in interventi concreti. Le attività coinvolgono studi dettagliati per garantire la sicurezza e la compatibilità degli interventi con il patrimonio archeologico presente nella zona.

L'amministrazione, ormai in scadenza, accelera: nominati l'ingegnere strutturista e l'archeologo che dovranno dare il via libera definitivo ai progetti Le vie di fuga di Agrigento smettono di essere soltanto una linea tratteggiata sulle mappe dei progetti preliminari per diventare realtà tecnica. Con due distinti provvedimenti firmati tra il 23 e il 24 marzo 2026, il settore Lavori pubblici del Comune ha affidato gli incarichi specialistici necessari per trasformare le idee in cantieri (almeno si spera!), mettendo in moto la macchina dei calcoli statici e delle verifiche archeologiche. Ipogei, dopo 18 anni di stallo e rinvii Agrigento insegue 37 milioni per salvare il sottosuolo (e i primi finanziamenti) Il primo passo concreto riguarda la stabilità delle strutture. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - Vie di fuga, dai sogni ai cantieri: il Comune affida i calcoli tecnici e verifiche archeologiche

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