Un video mostra Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, mentre ricorda un episodio condiviso con il cantautore Gino Paoli. Bassetti, che in passato è stato il medico di Paoli, racconta di quando cantavano insieme la canzone

Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, era diventato per un periodo il medico di Gino Paoli. Adesso, alla morte del celebre cantautore genovese avvenuta nella notte tra lunedì e martedì, ricorda alcuni aneddoti legati all'amicizia che aveva finito per legarli. Un rapporto che andava al di là dello studio medico, come testimoniano le foto e i video pubblicati dall'infettivologo su Facebook. “Avevo realizzato un piccolo sogno - racconta Bassetti - diventando, per un periodo, il tuo medico. Poi un secondo sogno averti a casa mia con la mia famiglia. Poi il terzo sogno, entrare in sintonia con te e cantare insieme ‘Sapore di sale’”. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - VIDEO | Gino Paoli, il ricordo di Bassetti: "Quando cantavamo insieme 'Sapore di sale'"

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